+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Фильм снял акмолинский ветеран-афганец

21 Февраля 2022 04:44
Поделиться:
Фильм снял акмолинский ветеран-афганец

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Ветеран афганской войны Анатолий Митрофанов из Акмолинской области подготовил фильм ко Дню вывода войск из Афганистана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
«Уроки жизни»: ветераны-афганцы встретились с молодежью в Актобе
Память воинов-афганцев почтили в Атырау

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, в фильме ветеран поделился своими размышлениями о январских событиях. Фильм Анатолий Митрофанов разместил на своей странице в соцсети.

«33 года прошло с тех событий. Время быстротечно. Казалось бы, это было только вчера. Мы с трепетом вспоминаем ребят, которые не вернулись оттуда, наших друзей, однокашников», - сказал ветеран.

По словам Анатолия Митрофанова, из Акмолинской области через Афганистан прошли более 1000 человек, из которых 61 погиб, многие остались инвалидами.

«Январские события, произошедшие в нашей республике, очень ранили нас. Для нас, ребят, служивших в Афганистане, они пришлись «ножом по сердцу». Мы категорически не поддерживаем то, что происходило в Алматы… Элементы мародерства, провокации. Это неприемлемо. Мы старались поддерживать органы внутренних дел. Наши товарищи выходили в составе народных дружин, патрулировали улицы города. Было печально и неприятно, когда мы смотрели все эти видео провокационного характера. Жалко ребят, которые пострадали в те дни. Я считаю, что полицейские с честью выполнили свой долг, ситуацию привели в порядок. Считаю, что в дальнейшем не должно быть таких провокаций. Виновные должны быть наказаны», - отметил А. Митрофанов.

Как добавил ветеран, в столь непростое время очень важно воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма, верными своему Отечеству.

«Тем, кто служил в Афганистане, пришлось пройти через смерть, кровь, грязь. Мы категорически против насильственных действий. Как бы банально это ни звучало, надо жить в мире, дружбе и взаимопонимании», - подытожил он.



Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #Афганистан   #Видео  
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Новости по теме
«Уроки жизни»: ветераны-афганцы встретились с молодежью в Актобе
Память воинов-афганцев почтили в Атырау
Популярное
1 Кадровые назначения в Казахстане за неделю
2 847 человек заболели коронавирусом в Казахстане
3 Что такое «Новый Казахстан» - мнения экспертов
4 Секретами семейного счастья поделилась костанайская семья сотрудников МЧС
5 Казахстану предстоят большие реформы - мажилисмен
6 Зауре Ракишева: Хотите умную нацию – давайте образование девушкам
Читайте также
Как собаки находят наркотики, жамбылские полицейские показали школьникам
Непобежденный супертяж из Казахстана отправил украинца в тяжелый нокаут
Кадровые назначения в Казахстане за неделю
847 человек заболели коронавирусом в Казахстане
Что такое «Новый Казахстан» - мнения экспертов
Секретами семейного счастья поделилась костанайская семья сотрудников МЧС
Казахстану предстоят большие реформы - мажилисмен
Зауре Ракишева: Хотите умную нацию – давайте образование девушкам
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив