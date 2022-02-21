Фильм снял акмолинский ветеран-афганец

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Ветеран афганской войны Анатолий Митрофанов из Акмолинской области подготовил фильм ко Дню вывода войск из Афганистана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, в фильме ветеран поделился своими размышлениями о январских событиях. Фильм Анатолий Митрофанов разместил на своей странице в соцсети.

«33 года прошло с тех событий. Время быстротечно. Казалось бы, это было только вчера. Мы с трепетом вспоминаем ребят, которые не вернулись оттуда, наших друзей, однокашников», - сказал ветеран.

По словам Анатолия Митрофанова, из Акмолинской области через Афганистан прошли более 1000 человек, из которых 61 погиб, многие остались инвалидами.

«Январские события, произошедшие в нашей республике, очень ранили нас. Для нас, ребят, служивших в Афганистане, они пришлись «ножом по сердцу». Мы категорически не поддерживаем то, что происходило в Алматы… Элементы мародерства, провокации. Это неприемлемо. Мы старались поддерживать органы внутренних дел. Наши товарищи выходили в составе народных дружин, патрулировали улицы города. Было печально и неприятно, когда мы смотрели все эти видео провокационного характера. Жалко ребят, которые пострадали в те дни. Я считаю, что полицейские с честью выполнили свой долг, ситуацию привели в порядок. Считаю, что в дальнейшем не должно быть таких провокаций. Виновные должны быть наказаны», - отметил А. Митрофанов.

Как добавил ветеран, в столь непростое время очень важно воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма, верными своему Отечеству.

«Тем, кто служил в Афганистане, пришлось пройти через смерть, кровь, грязь. Мы категорически против насильственных действий. Как бы банально это ни звучало, надо жить в мире, дружбе и взаимопонимании», - подытожил он.



