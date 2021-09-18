Фильм «Шынырау» примет участие в кинофестивале в Гатчине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Художественный фильм «Шынырау» режиссера Жанабека Жетируова примет участие в конкурсной программе XXVII Международного кинофестиваля «Литература и кино», в котором участвуют только фильмы-экранизации, имеющие литературную основу. Фестиваль пройдет с 24 сентября по 2 октября 2021 года в Гатчине. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахфильма.

Напомним, картина «Шынырау», снятая по одноименной повести народного писателя Казахстана Абиша Кекильбаева, рассказывает историю колодцекопателя Енсепа и отображает проблемы, важные для жизни многих людей: соперничество, гордыню, любовь, дружбу и предательство.

«Я очень рад, что наш фильм, снятый по повести Абиша Кекильбаева будет показан в конкурсной программе фестиваля наряду с картинами, снятыми по произведениям известных на весь мир выдающихся писателей, таких как Толстой, Чехов, Достоевский, Кафка», - сказал режиссер фильма Жанабек Жетируов, который лично представит фильм на фестивале.





Первый кинофестиваль «Литература и кино» прошел в Гатчине в 1995 году. С тех пор уже более 27 лет он ежегодно представляет новинки российского и мирового кинематографа.

24 сентября основную программу этого года откроет фильм «Архипелаг» Алексея Тельнова. Всего в основном конкурсе – 24 фильма.

Казахстанская картина, снятая киностудией «Казахфильм» по заказу Министерства культуры и спорта РК, будет показана 28 сентября в 19:00 в киноконцертном зале «Победа» (г. Гатчина, пр. 25-го Октября, д.5).