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Фильм «Штрихи к портрету. Лидер» покажут на телеканале «Хабар»

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
30 Июня 2021, 15:06
Фильм «Штрихи к портрету. Лидер» покажут на телеканале «Хабар»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 июля в эфире телеканала «Хабар» в 21:30 состоится показ фильма «Штрихи к портрету. Лидер». Об этом написал на своей странице в сети Twitter пресс-секретарь Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Айдос Укибай, передает МИА «Казинформ».

«1 июля в эфире телеканала «Хабар» в 21:30 состоится показ фильма «Штрихи к портрету. Лидер». Это продолжение совместного документального проекта пресс-службы Елбасы и журналиста А. Адиловой, посвященного жизни и деятельности Первого Президента Казахстана», - написал Айдос Укибай.





Напомним, 8 января в эфире телеканала «Хабар» вышло продолжение документального проекта «Штрихи к портрету».


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