Фильм «Секрет лидера» участвует на 23-ем международном кинофестивале в Пусане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Художественный фильм «Секрет лидера» режиссера Фархата Шарипова участвует в конкурсной программе «Окно в азиатское кино» 23-го Пусанского международного кинофестиваля, который пройдет с 4 по 13 октября, передает пресс-служба АО «Казахфильм» им.Ш.Айманова.

Картина снята на киностудии «Казахфильм» по заказу Министерства культуры и спорта РК. Сценарий фильма основан на романе Данияра Сугралинова «Кирпичи 2.0».

«Секрет лидера» рассказывает историю Каната, 40-летнего банковского клерка, переживающего кризис среднего возраста. Он понимает, что он уже ни о чем не мечтает и уже давно ничего не ждет от этой жизни. Он потерял самоидентификацию и ориентиры, на которые можно положиться. Однажды Канат попадает на тренинг личностного роста - по развитию лидерских качеств, на котором коуч-тренер учит тому, как добиться успеха и стать лидером. Постигая секреты лидерства, Канат пытается изменить себя и свои взгляды на жизнь. Однажды жизнь героя делает крутой поворот, когда он встречает своего давнего знакомого Данияра.

«Я рад, что мою картину взяли в Пусан, что ее увидят корейские зрители. Я в ожидании новых встреч и знакомств», - прокомментировал режиссер Фархат Шарипов.

Пусанский международный кинофестиваль является одним из самых популярных и динамичных фестивалей в Азии. Он фокусируется не только на корейском, но и азиатском кино в целом и стремится показать в своих рамках самые разнообразные по духу и жанру фильмы. Помимо программы «Окно в азиатское кино», киносмотр включает секции «Новые течения», «Корейское кино сегодня», «Мировое кино», «Открытое кино» и ретроспективу корейской классики. Всего в программе фестиваля в этом году будет показано 324 фильма из 79 стран.

Фархат Шарипов - кинорежиссер, сценарист. Выпускник КазНАИ им. Т. Жургенова по специальности «Режиссура кино». Выпускник New York Film Academy. Режиссер фильмов «Сказ о розовом зайце» (2010), «Инопланетяне ни при чем» (2013), «4+1» (2016).