Фильм об основателе отечественной мультипликации Амене Кайдарове выпустят в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - К 100-летию со дня рождения основоположника казахской и тюркской анимации Амена Кайдарова АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова снимает анимационный фильм с рабочим названием «Дерево Амен-ага», основанный на нескольких основных фрагментах его жизни. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахфильма.

Картина запущена в производство по заказу Министерства культуры и спорта РК при поддержке Государственного центра поддержки национального кино.

Авторами сценария анимационного фильма являются ученица Амена Кайдарова Тамара Муканова и исследователь казахской мифологии, писатель, киносценаристь Зира Наурызбаева. Начальные эскизы персонажей готовы, фильм находится на стадии съемок.

«Короткометражное анимационное повествование, посвященное 100-летию основателя казахской и тюркской мультипликации А.А.Хайдарова, основано на нескольких ключевых фрагментах его жизни, напрямую связанных с годами работы режиссера над мультфильмом «Почему у ласточки хвост рожками?».

История повествует о том, как Амену Кайдарову пришло вдохновение, о трудностях, которые на испытал во время съемок. Литературный источник, из которого взяты основные сведения и воспоминания, - книга Б.Нугербекова «Когда оживают сказки». Название ленты связано с образом дерева казахской анимации, семя которого посадил и которое вырастил, взлелеял А.А.Хайдаров. Фильм начинается с того, что на белом экране возникает черно-белый рисунок особенной яблони с ветвистой кроной, уходящей в небо, крупными трепыхающимися от ветра листьями и корнями, теряющимися в толще земли. Особенность Дерева Амен-ага заключается в том, что при близком рассмотрении яблоки оказываются круглой формы жестяными коробками (фильмы тех времен хранились в жестяных коробках круглой формы))», - рассказал режиссер-постановщик фильма Жанадил Байдарбеков.

В качестве режиссера Жанадил Байдарбеков работал над многими короткометражными проектами. Его картины, снятые для телеканала «Балапан», пользуются большой популярностью у зрителей. К примеру, 20-серийный фильм «Ырысты ыдыстар», снятый в 2021 году, выиграл номинацию «Лучший телесериал» на республиканском анимационном фестивале «Амен».

В создании анимационного фильма под рабочим названием «Дерево Амен-ага» задействовано около 10 человек. До конца года создатели планируют завершить работу над фильмом.

« В целом на создание 10-минутного фильма уходит не менее полугода. Сейчас у нас есть небольшие проблемы с технической точки зрения. По картине заложена большая ответственность не только над созданием образа главного героя анимационного фильма, но огромная работа над образами видных деятелей нашей культуры, таких как известные художники, известные композиторы - Нургиса Тлендиев, Олжас Сулейменов и многих других«, - подчеркнул режиссер.

Новый анимационный фильм казахстанцы увидят уже весной следующего года в канун 100-летнего юбилея А. Кайдарова.