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Фильм об истории и культуре Азербайджана покажут на BBC World News
28 Августа 2022 04:37

Фильм об истории и культуре Азербайджана покажут на BBC World News

БАКУ. АЗЕРТАДЖ - КАЗИНФОРМ - Историк, писатель, телеведущая и автор сценария известного цикла документальных фильмов «Сокровищницы мира» Беттани Хьюз начала показ фильма об истории и культуре Азербайджана на телеканале BBC World News. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Фильм, подготовленный при партнерстве Фонда Гейдара Алиева и компании «BP Азербайджан», был снят в рамках поддержки Бакинского медиа-центра компанией SandStone Global Великобритании.

Автор в июне приезжала в Азербайджан для съемок фильма «Чудеса Азербайджана».

В фильме, состоящем из двух частей, повествуется о легендарной истории и культуре Баку, Шуши, Гобустана и Шеки. Фильм «Шелковый путь» посвящен Гобустану и Шеки, а фильм «Страна Огней» - Баку и Шуше.

Вторая часть фильма «Страна Огней» также будет показана на канале BBC World News.

Будет подготовлена и показана версия фильма на азербайджанском языке.


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