Фильм о Жусупбеке Аймаутове сняли в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Съёмки очередного фильма телепроекта «Дәуір даналары» прошли в Павлодаре. Картина посвящена уроженцу Баянаульского района, расстрелянному в 1931 году. Фильм будет показан на телеканале «Абай», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Дәуір даналары» - это проект телеканала «Абай» республиканской телерадиокорпорации «Казахстан». Сейчас мы снимаем уже второй сезон, - рассказал руководитель и режиссёр проекта Адиль Нуртай. - В 2020 году и был открыт телеканал «Абай» к 175-летию Абая. Этот канал имеет культурно-просветительскую направленность».

«Съёмки документального фильма о писателе, поэте, педагоге и литературоведе Жусупбеке Аймаутове, которого называют одним из основоположников казахской литературы, прошли в Павлодаре. Картина расскажет о писателе, родившемся в 1899 году в Баянаульском районе и расстрелянном в 1930 году в столице СССР. Сам фильм как одна из серий исторического телепроекта «Дәуір даналары» демонстрируется на телеканале «Абай», - добавил собеседник.

«Сегодня мы снимаем фильм о Вашем земляке – человеке, который стал одной из первых жертв. Наша задача – заинтересовать зрителя и сподвигнуть его на дальнейшее изучение судьбы человека, погрузить в эту тему, - дополнил спикер. - Поэтому наша серия фильмов, как мы видим, уже имеет своего зрителя: мы и телеканал получаем очень много откликов, потому что сначала фильмы из цикла «Дәуір даналары» выходят в эфир, и после этой премьеры их размещают на youtube-канале телеканала «Абай». Там тоже просмотры и комментарии говорят сами за себя».

По словам режиссёра, «Дәуір даналары» – один из якорных на телеканале. Год назад, в первом сезоне, съёмочная группа подготовила 25 фильмов об исторических личностях Казахстана. Сериал сразу нашёл положительный отклик у аудитории с очень актуальным и нужным для просвещения молодёжи (в первую очередь) контентом, который позволяет молодому поколению знать об истории своей страны, народа и о тех людях, которые эту историю творили.

«В прошлом году были некоторые сложности в силу карантина и ограничений, а вообще мы стараемся по возможности посещать места жизни, деятельности, малую Родину нашего героя и показывать места, которые связаны с ним, поэтому в этот раз съёмочная группа находилась в Павлодаре, - отметил А. Нуртай. - Мы хотели бы в первую очередь выразить благодарность за оказание большой поддержки и помощи акимату, управлению культуры. Поддержка земляков, правильное отношение к этой теме позволяют нам сегодня работать и снимать».

В Павлодаре творческая группа работала в областном историко-краеведческом музее имени Г.Н. Потанина, в двух областных театрах: казахском музыкально-драматическом имени Ж. Аймаутова и в русском драмтеатре имени А. Чехова. Ночью съёмки прошли в областном музее литературы и искусства имени Бухар жырау, а днём, кроме того, выезжали ещё и за город. Если в тёмное время суток, рассказал руководитель процесса, прошла интерьерная съемка, то за пределами областного центра были уличные сцены с привлечением массовки, дополнительных ресурсов.

«Премьера фильма запланирована уже на апрель этого года. Так что совсем скоро зрители и земляки Жусупбека Аймауытова смогут увидеть его на своих экранах в эфире телеканала «Абай», - подчеркнул режиссёр. - В прошлом году, в первом сезоне, мы сняли фильм о Машхуре Жусупе Копееве; он уже успешно прошел в эфире. В нашем потенциальном списке утверждённых героев значится ещё и Бухар жырау; надеюсь, что выпустить достойное документальное кино о нём у нас тоже получится».

Адиль Нуртай также добавил, что многие из героев фильмов цикла «Дәуір даналары» – это деятели культуры, государственные деятели. Много работ посвящено лидерам партии «Алаш».