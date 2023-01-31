Фильм о выдающемся ученом Каныше Сатпаеве выходит в широкий прокат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 2 февраля в кинопрокат выходит полнометражная версия телесериала «Қаныш», повествующая о начале пути известного казахского ученого и выдающегося геолога Каныша Сатпаева. В основу фильма легли реальные исторические события 1926-1934 годов, когда на месте пустынного Карсакпая, невероятными усилиями Каныша Сатпаева появилась одна из самых богатых в мире инфраструктур добычи полезных ископаемых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Авторы фильма раскрывают личности Каныша Сатпаева не только как феноменального ученого-геолога, но и как необыкновенного человека, который спас от голодной смерти несколько десятков детей. В фильме показана сила духа народа в период трагических событий начала XX века – голодомора и репрессий. Также использована редкая документальная кинохроника тех лет, а прототипами героев стали реальные исторические личности.

Кинокартина была создана по заказу национального телеканала «Казахстан» на основе шестисерийного сериала «Қаныш. Қазына» 2021 года выпуска. Биография Каныша Сатпаева вдохновила творческую команду сериала создать полнометражный художественный фильм из отснятого материала, где ученый показан не только профессионалом, но и глубоким и чутким человеком, переживающим за свой народ.

«Этим фильмом мы стремились показать величину личностей в истории нашего народа, на которых можно смело равняться нынешнему и последующим поколениям. В 27 лет Каныш Сатпаев благодаря своим знаниям и упорству обнаружил крупнейшие для того времени месторождения меди, а позже основал школу металлогении в Казахстане. Погружаясь в материал, знакомясь с историей жизни и профессиональной деятельностью ученого, я изумился тому, какой силы духа был человек. Он служил своему народу, трудился, занимался наукой, несмотря на трагические события в его семье. Моей целью было показать зрителям, что в истории нашего народа есть сильные личности, вдохновляясь примером которых, необходимо созидать и работать на благо своей семьи, своего народа и своей страны», - отметил режиссер, сценарист фильма Ерлан Нурмухамбет.

Один из продюсеров этой картины Айгуль Байбек отметила, что сценарий фильма отличается от телесериальной продукции. Была проведена большая работа по декорированию съемочных объектов. В павильонах строили декорации, кабинеты, квартиры, лаборатории, которые детально повторяли места, где жил и работал Каныш Сатпаев. Съемки проходили в городах Астана и Алматы, Алматинской, Карагандинской областях, в поселке Тендик Баянаульского района Павлодарской области. В селе Карсакпай художникам пришлось даже ремонтировать целые здания той эпохи, а в районе Керегетас в степи был организован аул с юртами и необходимым инвентарем того времени, реквизитом и животными.

Перед съемками сериала и фильма создатели встречались с родственниками ученого, провели консультации со всеми «Канышеведами», среди которых Медеу Сарсеке, книга которого была взята за основу сценария.

«Давно пора было снять кино о Каныше-ага. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. И вот, наконец, долгожданный фильм порадовал всех своим выходом. А оценку даст ему зритель. Лично я очень рад появлению данного произведения. Помогал как мог. Пусть фильм останется в памяти и заставит зрителя задуматься. Судьба Каныша-ага, его жизненный путь, труды – все это всегда будут служить примером для нашего народа», - отметил писатель Медеу Сарсеке, автор книги «Қазақтың Қанышы».

Помогла создателям фильма и Надежда Ниретина. Она с 1967 года работала в Академии наук Казахстана, которая была создана Канышем Сатпаевым, а сейчас является руководителем архива академика.

«Спасибо создателям этого фильма. Я считаю, что молодежь должна знать о таких людях. Самое главное качество Каныша Имантаевича – это его невероятная любовь к своем народу. Его знаменитое выражение «Мой народ выше меня», которое он произнес во время встречи с Уинстоном Черчиллем, тому подтверждение», - сказала Надежда Ниретина.

Поблагодарили создателей картины также и родные Каныша Сатпаева. Его внучка Алима Жармагамбетова добавила, что он был главным человеком в ее жизни.

«Создатели картины настолько аккуратно и тщательно подошли к съемкам, что с ними было приятно работать. Мой ата был занятым человеком. В фильме хорошо показан характер Каныша Имантаевича, каким он был с первых дней своей работы. Он до конца своей жизни думал о своем народе, о Казахстане, чтобы наша страна стала самой достойной в мире. Мы очень им гордимся, весь народ, я думаю, гордится Канышем Имантаевичем», - поделилась Алима Жармагамбетова.

Главные роли в фильме исполнили Асет Есжан, Анна Оразбаева, Айдос Ауесбаев и Максим Горбанев. Интересен тот факт, что природное сходство Асета Есжана с молодым Канышем Сатпаевым было сразу замечено режиссером и по этой причине актера утвердили на эту роль. Кастинги прошли в Астане, Алматы, Караганде и Жезказгане. Всего приняли участие порядка 300 человек: актеры театра, кино, деятели культуры, студенты музыкальных училищ и высших учебных заведений творческого направления.

«Мне очень приятно, что выбрали меня для этой роли. Меня вдохновляют такие личности. Я также снимался в сериале Мыржакып в роли Мухтара Ауэзова. Хочу, чтобы народ знал больше о таких личностях. Вдвойне приятно, если люди будут узнавать их по моим ролям, это моя главная актерская миссия», - сказал Асет Есжан.

Фильм «Қаныш» уже получил признание за рубежом, завоевав несколько международных наград. В декабре 2022 года кинокартина получила награду «Лучший фильм» на международном кинофестивале «Literature in Cinema» в Буэнос-Айресе (Аргентина), а в январе этого года победила в трех номинациях «Best asian feature film», «Best concept», «Best environment/nature feature film» на международном кинофестивале «Athvikvaruni International Film Festival» в Индии.

Каныш Сатпаев ушел из жизни более полувека назад 31 января 1964 года, оставив наследие и внеся бесценный вклад в развитие науки в Казахстане. Сегодня его именем названы город, улицы, университет, школы, канал, минерал, ледник, астероид, а в 2021 году в столице страны был установлен памятник Канышу Сатпаеву.



