Фильм о сакральных местах сняли в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау съемочная группа во главе с журналистом МИА «Казинформ« Виктором Сутягиным создала документальный фильм. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на ATPress.kz.

«В Атырау создали серию документальных фильмов об уникальных, неизведанных природных и историко-культурных достопримечательностях, которые можно посетить, не выезжая из Атырауской области», - сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Четыре серии документального фильма уже готовы и были торжественно переданы руководителю управления внутренней политики акимата Атырауской области Канату Азмуханову для трансляции на областных телеканалах и других информационных ресурсах области.

Создатели фильма – съемочная группа, в состав которой входят известный журналист Виктор Сутягин и телеоператоры-видеоинженеры Темирлан Султангазиев и Азильхан Уахитов - при финансовой поддержке ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) несколько месяцев изучала архивы, собирала легенды и исторические сведения о достопримечательностях Атырауской области. Творческая команда отправилась в видеоэкспедицию по районам Атырауской области, чтобы показать и рассказать о малоизвестных местах в познавательной и увлекательной форме, что позволит жителям Атырауской области по-новому взглянуть на красоты родного края.

«Данные фильмы – пример синергии партнерства между государством, журналистским сообществом и ТШО. Такой контент важен не только для развития туризма в нашей области, это еще и историко-культурное наследие для будущих поколений. Молодежь сегодня хочет уехать за рубеж, восхищается красотами других стран, а в то же время они не знают о том, какие восхитительные места можно увидеть здесь, в Атырауской области. Большое спасибо команде Виктора Сутягина за уникальные материалы, собранные в фильме», - сказал Рзабек Артыгалиев, генеральный менеджер по работе с Правительством и общественностью ТШО.

Создатели видеосерий уверены, что увлекательный контент станет полезен не только для привлечения туристов к уникальной, богатой культуре и природе Атырауской области, но и станет источником информации для школьников и студентов. Фильм можно увидеть на трех языках: русском, казахском и английском.

«В канун 30-летия Независимости РК это очень важное достижение. Мы благодарны ТШО и лично вам, Рзабек Артыгалиев, за то, что так много делаете на благо общества. Такой современный фильм на трех языках дает возможность жителям региона больше узнать о том, насколько богата культура и природа нашего края. Призываем вас и далее поддерживать подобные инициативы жителей области», - сказал р уководитель управления внутренней политики Атырауской области Канат Азмуханов.

Виктор Сутягин отметил, что многие факты, содержащиеся в фильме, до сих пор были доступны и известны только историкам и археологам. Его задачей было сделать эту информацию, несправедливо скрытую от глаз общественности, доступной и популярной. Серия фильмов уже доступна на странице ТОО «Тенгизшевройл» в Facebook, а также будет транслироваться на английском языке по внутренним, корпоративным каналам ТШО.