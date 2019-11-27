Фильм о работе казахстанских поисковых отрядов презентуют в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре состоится премьера фильма о работе казахстанских поисковых отрядов «Майдан Жолы» и «Мемориальная зона», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Кинолента рассказывает о работе казахстанских поисковых отрядов «Майдан Жолы» и «Мемориальная зона» в рамках историко-патриотического проекта «Батырлар жолымен – Дорогой славы», который реализуется при поддержке Евразийской Группы ERG уже на протяжении 11 лет. Фильм приурочен к знаковым юбилейным датам: к 75-летней годовщине Победы и 25-летию Евразийской Группы ERG (спонсора фильма), Дню Первого Президента и Дню Независимости Республики Казахстан», - сообщил председатель ОО «Павлодарский поисковый исследовательский отряд «Майдан жолы» Александр Шитов.

По его словам, фильм «Своих не бросаем» посвящён героической обороне Ленинграда на Синявинском рубеже. Его сняли Алимжан Барангулов, Валерий Калиев и Владислав Шпаков весной 2019 года. Авторы фильма погружают зрителя в тревожную военную обстановку глазами поисковиков, которые возвращают родным историю их героически погибших солдат.

«Сбылась моя давняя мечта описать музыкой драму: чтобы вот так — с надрывом, с разорванным нервом, с безмолвным криком. Я получил даже больше, чем хотел — в течение нескольких недель я создавал музыку к реальным событиям, которые каждый год разворачиваются на Синявинских высотах Ленинградской области, - поделился композитор Александр Осипов. - Когда слышишь закадровый текст, написанный Владиславом Шпаковым, сжимается сердце, глухо замедляется его биение, когда смотришь на заводских рабочих, учителей, школьников — простых ребят из поисковых отрядов, видишь героев, благодарных потомков, для которых поиск — долг чести перед павшими. Герои, удивительные виды на леса, болота, фантастическое ночное небо — всё это не даёт оторвать глаз до конца фильма, благодаря Алимжану Барангулову. Константин Кузнецов сейчас колдует над звуком, чтобы фильм зазвучал так, как звучит лес, как ревёт война, как встречаются человеческие смерть и жизнь, радость и боль. Матвей Шестаков, режиссёр фильма — человек, который увидел и услышал весь фильм, собрал и вдохновил всю команду».

Демонстрация фильма состоится в Павлодаре 7 декабря, в 12:00, в культурно-досуговом центре имени К. Абусеитова.