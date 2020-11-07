Фильм о погибшем коллеге презентовали акмолинские полицейские

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области полицейские презентовали фильм о погибшем от рук хулиганов коллеге Серике Мухамеджанове «Последняя осень Серика», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Акмолинские полицейские презентовали фильм о судьбе и трагической гибели лейтенанта полиции Серика Мухамеджанова.

Указом Президента РК полицейский награжден орденом «Айбын» посмертно. С. Мухамеджанов погиб при выполнении служебных обязанностей. В качестве почетных гостей на мероприятие были приглашены родные и близкие Серика Мухамеджанова: мама Бакытжамал Сакеновна, супруга Елена Петровна, а также председатель Совета ветеранов ОВД Атбасарского района Риф Рахимов, бывший аким села Сочинское Виктор Дубовский, сотрудники Атбасарского РОП.

«Подвиг Серика Мухамеджанова - это пример настоящего мужества, честного исполнения служебного долга», - отметил заместитель начальника департамента полиции Акмолинской области полковник Бахытжан Ералин.

Вниманию гостей был представлен фильм «Последняя осень Серика», в котором авторы попытались восстановить хронологию произошедших событий. Фильм рассказывает о том трагическом дне, а также содержит воспоминания о Серике его родных, коллег и односельчан.

«Все произошло в селе Сочинском Атбасарского района Акмолинской области. Участковый инспектор полиции Атбасарского РОВД лейтенант Серик Мухамеджанов погиб на боевом посту 2 ноября 2004 года. В этот день он получил телефонное сообщение о том, что в селе Сочинском отец и сын нарушают общественный порядок. Полицейский выехал на место происшествия. Действуя строго в рамках закона, страж порядка разнимает вступивших в драку между собой родственников и доставляет нарушителей в опорный пункт полиции для составления административного протокола, откуда после профилактической беседы отпускает домой отца, а затем и сына.

Через некоторое время старший член преступного семейства возвращается к зданию опорного пункта с охотничьим ружьем в руках. Увидев стоявшего на крыльце участкового, злодей произвел в него несколько выстрелов в упор. К несчастью, от полученных ран полицейский скончался на месте происшествия», - рассказали в ведомстве.

Фильм оказался очень реалистичным и проникновенным. Роли в нем исполняли не профессиональные актеры, а сотрудники органов внутренних дел и односельчане погибшего. В роль погибшего полицейского перевоплотился действующий сотрудник, инспектор взвода патрульной полиции ОП Атбасарского района старший лейтенант Жумадила Жандарбеков. По его словам, трагическая гибель коллеги вызвала в нем печаль и сожаление от осознания того, что некоторые события в нашей жизни непредсказуемы и в некоторой степени, возможно, предопределены.

Сегодня дочь Серика Мухамеджанова Асия служит в департаменте полиции города Нур-Султана. В момент гибели отца ей было всего 9 лет, а ее младшему брату едва исполнилось 6.

«Я хорошо помню папу, он был очень добрым, общительным и спокойным. Любил проводить время с нами», - делится девушка.

«Со временем боль утраты уходит, гаснет, стихает, но остается память… Серик оставил мне замечательных детей, а память о нем хранится в моем сердце, в наших детях, друзьях, особенно в коллегах мужа… Я очень благодарна им за то, что на протяжении стольких лет его сослуживцы по-прежнему поддерживают нас. За то, что в любой момент можно обратиться к ним за помощью», - добавила вдова Серика Елена Мухамеджанова.