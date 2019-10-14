Фильм о поэте Мукагали Макатаеве снимают в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Киностудия «Казахфильм» снимает фильм о поэте Мукагали Макатаеве в Усть-Каменогорске. Об этом заявили в акимате города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Съемки картины были начаты еще весной и продолжились в городах Алматы и Санкт-Петербурге. Режиссером художественного фильма является Болат Калымбетов. По его словам, в новой кинокартине будет показаны последние моменты жизни поэта.

В свою очередь старые дома города Усть-Каменогорска по улицам Стаханова, Металлурга подходят к тому времени, в котором жил Мукагали Макатаев. Отметим, что в связи со съемками фильма, было временно перекрыто движение трамваев. Данный случай может и вызвал определенные неудобства для горожан, но транспортная компания смогла объяснить данную ситуацию. Так, рейс трамваев останавливали три раза по 30 минут в день.

«Уже основная часть фильма о Мукагали Макатаеве завершена, точнее уже подходит к концу. В связи со съемками картины были, конечно, неудобства для жителей. Теперь, трамваи будут ездить своевременно, работа трамваев восстановлена. Больше не доставим неудобства жителям», - отметил руководитель ТОО «Транспортная компания города Усть-Каменогорска» Михаил Чайка.







