Фильм о музее Первого Президента РК подготовило АО «МИА «Казинформ»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает вашему вниманию фильм на двух языках о музее Первого Президента РК - Елбасы, подготовленный специально ко дню Первого Президента Казахстана.
В Музее Библиотеки Первого Президента РК - Елбасы, расположенном в Нур-Султане, хранятся различные экспозиции, представлены уникальные экспонаты, отражающие этапы становления и развития независимого Казахстана. Здесь собраны и необычные экспозиции - будь это личные вещи Елбасы в виде костюма, ручек, и подарков.
В фондах Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы собраны печатные и электронные издания и экспонаты из личной коллекции Нурсултана Назарбаева: подарки глав государств и их официальных представителей, изделия искусства и исторические раритеты.
Здесь представлены уникальные экспонаты, отражающие основные этапы становления и развития независимого Казахстана.
Ранее мы рассказывали о том, чем уникален и притягателен музей Первого Президента РК.
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