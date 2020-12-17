Фильм о героически погибшем коллеге сняли полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области сняли пятиминутный фильм о том, как на карте Петропавловска появилась улица Медведева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, фильм основан на архивных записях и музейном материале.

Некогда бывшая улица Консервная получила новое название в честь участкового уполномоченного Юрия Медведева, погибшего при исполнении служебных обязанностей зимой 1963 года.

33-летний сержант милиции Медведев, не прослуживший в должности участкового и года, прибыл по вызову на улицу 9 января, нынешнюю улицу Залманова. Соседи сообщили, что пьяный дебошир застрелил из ружья жену и грозится стрелять в прохожих. На месте происшествия участковый увидел лежащую на спине женщину. Он бросился к ней, чтобы оказать помощь, и был сражён двумя выстрелами. Трагедия произошла накануне четырёхлетия одной из двух его дочерей.

«Уже на следующий год решением исполкома городского Совета депутатов одна из улиц Петропавловска получила имя погибшего милиционера. Ответственный, отзывчивый, не умеющий проходить мимо чужой беды — таким он навеки остался в памяти всех, кто его знал», — рассказала заведующая музеем департамента полиции Любовь Осинская.

Накануне Дня Независимости фильм появился на официальных страницах департамента полиции области в социальных сетях.