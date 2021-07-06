Фильм о Елбасы будет участвовать в кинофестивалях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Режиссер фильма «Qazaq. История Золотого человека» о Первом Президенте РК - Елбасы Нурсултане Назарбаеве Игорь Лопатенок рассказал о моментах, которые не вошли в картину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Были моменты, которые не вошли в восемь эпизодов фильма. Поэтому, мы издадим книгу, она насчитывает примерно 700 страниц неотредактированных материалов. Это будет очень скоро», - пообещал Игорь Лопатенок в кулуарах кинотеатра после показа фильма.

«Это картина для мирового зрителя. Мы рассчитывали не только на казахстанцев, мы показываем вашу страну и вашего лидера всему миру», - добавил он.

Кроме того, режиссер заверил, что картина будет участвовать в различных кинофестивалях.

«Мы будем на нескольких фестивалях в Европе, Азии и Америке. Я не хотел бы сейчас все заранее рассказывать. Мы не хотели бы участвовать в конкурсах, потому что есть вопросы, когда ты уже чего-то добился, у тебя в кадре Оливер Стоун и Нурсултан Назарбаев, а с другой стороны независимые кинематографисты, которые еле-еле нашли себе бюджет. Я просто не хочу ходить по их ногам», - заявил И. Лопатенок.

Сегодня в столице был презентован фильм«Qazaq. История Золотого человека» о Первом Президенте РК- Елбасы Нурсултане Назарбаеве. Продюсером фильма выступил известный американский режиссер и писатель Оливер Стоун. Режиссером фильма стал украинский специалист Игорь Лопатенок.