Фильм «Мукагали» получил приз на международном фестивале в Таллине

ТАЛЛИН. КАЗИНФОРМ - Художественный фильм «Мукагали» режиссера Булата Калымбетова получил приз жюри на 25-ом Таллиннском кинофестивале «Темные ночи» (PÖFF). Об этом организаторы фестиваля объявили во время церемонии награждения, прошедшей вчера в Концертном зале «Эстония», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахфильма.

«Поэтический язык и визуальное богатство фильма позволяют перевести самые чувствительные темы на язык человеческой души. Фильм открывает дверь для восхваления настоящих духовных ценностей» , - прокомментировали члены экуменического жюри, в состав которого вошли представители религиозных организаций Эстонии.

Напомним, картина «Мукагали», посвящённая 90-летию известного казахского поэта Мукагали Макатаева, рассказывает о последних годах его жизни. Фильм снят киностудией «Казахфильм» имени Ш.Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК. Сценарий ленты написан известным казахстанским писателем Жусипбеком Коргасбеком совместно с режиссером Булатом Калымбетовым и Газизом Насыровым. В казахстанский прокат фильм вышел 21 октября 2021 года.