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Фильм «Мерген» примет участие в кинофестивале в Монреале

26 Июля 2021 22:50
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Фильм «Мерген» примет участие в кинофестивале в Монреале

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Короткометражный фильм «Мерген» режиссера-дебютанта Райымбека Альжанова примет участие в конкурсной программе одного из самых престижных смотров жанрового кино – международного фестиваля фильмов Fantasia, который пройдет с 5 по 25 августа в Монреале (Канада), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «Казахфильм».

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Фильм произведен АО «Казахфильм» им. Ш.Айманова» при поддержке НАО «Государственный центр поддержки национального кино» по заказу Министерства культуры и спорта РК.

- Мы очень рады, что мировая премьера нашего фильма состоится на фестивале Fantasia. Картина была отправлена на фестиваль прямиком с монтажного стола. Я выражаю благодарность всей съемочной группе, которая помогла мне воплотить в жизнь задуманную идею, - сказал режиссер Райымбек Альжанов.

Действие картины «Мерген» разворачивается в XVII веке, когда на просторах Великой степи шла война. Сюжет фильма расскажет о мальчике по имени Мерген, который несмотря на свой юный возраст взялся за оружие, чтобы защитить свою семью, брошенную родным аулом.

Главную роль в фильме исполнил Алихан Аби. В картине также задействованы известные актеры Райхан Айткожанова и Дулыга Акмолда. Съемки короткометражного фильма прошли в Тургеньском ущелье Алматинской области, а также в павильонах киностудии «Казахфильм».

Фестиваль Fantasia традиционно считается одним из главных мировых киносмотров жанровых картин. В разные годы в рамках этого кинособытия проходили североамериканские премьеры «Бесславных ублюдков» Квентина Тарантино и «Ночного дозора» Тимура Бекмамбетова, а также мировая премьера одной из частей франшизы «Пункт назначения».

Стоит отметить, что наряду с казахстанской картиной в конкурсе короткометражных фильмов Radical spirit поборются еще пять картин из Великобритании, Мексики, Австралии, США, Китая и Южной Кореи.


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#Культура   #Видео   #Общество  
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