Фильм «Конокрады. Дороги Времени» выходит в прокат во Франции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Художественный фильм «Конокрады. Дороги времени» режиссеров Ерлана Нурмухамбетова (Казахстан) и Лизы Такэба (Япония) выходит в прокат во Франции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казахфильм».

Как сообщила продюсер картины Юлия Ким, казахстанско-японская кинолента будет показана более чем в 20 городах Франции, начиная с 29 июля. Сегодня в Париже в кинотеатре Espace Saint Michel состоится специальный показ фильма с соблюдением строгих санитарных мер.

- Столько сил и эмоций было потрачено за эти сложные полтора года. Релиз отменяли трижды из-за карантинов и санитарных мер. Сначала опускались руки, а потом мы пытались снова. Я хочу поздравить всю съемочную команду и прекрасных актеров с французским релизом , - написала продюсер на своей странице в Facebook.

Фильм «Конокрады. Дороги времени», в производстве которого приняли участие «Казахфильм» и японская компания Tokyo New Cinema, рассказывает историю дружной семьи, безмятежность жизни которой в одночасье была разрушена бандой конокрадов, убившей отца семейства. Тяжело переживая смерть отца, 12-летний Олжас вынужден противостоять испытаниям, обрушившимся на него и его маленьких сестренок. В момент отчаяния семье начинает помогать загадочный незнакомец.

В главных ролях казахстано-японской картины снялись: обладательница приза за лучшую женскую роль Каннского кинофестиваля Самал Еслямова, известный японский актер Мирай Морияма, казахстанский актер театра и кино Дулыга Акмолда и начинающий актер Мади Менайдаров.

- Это очень волнительно и радостно для меня, наш фильм, созданный совместно с японским режиссером, будет показан на родине мирового кинематографа. Это случается впервые в моей жизни , - сказал сорежиссер картины Ерлан Нурмухамбетов.

Мировая премьера фильма «Конокрады. Дороги времени» состоялась в 2019 году в рамках крупнейшего кинофестиваля в Азии – Бусанского международного кинофестиваля. Казахстанско-японская картина стала фильмом открытия фестиваля и была показана на самом большом экране Южной Кореи – в Центре кино Busan Cinema Center.

Японская премьера фильма состоялась в минувшем году на Международном кинофестивале в Токио. В том же году картина вышла в широкий прокат в Японии.

Казахстанская премьера фильма запланирована к проведению до конца 2021 года и состоится при условии улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.