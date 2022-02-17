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Фильм казахстанского режиссера завоевал Гран-при на Берлинале

17 Февраля 2022 10:00
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Фильм казахстанского режиссера завоевал Гран-при на Берлинале

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Фильм «Схема» режиссера Фархата Шарипова завоевал Гран-при в конкурсной программе Generation (программа посвящена фильмам о детях и подростках) 72-го Международного Берлинского кинофестиваля. Об этом стало известно вчера на церемонии награждения престижного смотра. Награду получил режиссер Фархат Шарипов. Об этом передает МИА «Казинформ».

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«Хотелось бы поблагодарить всю съемочную группу за доверие, за работу. Отдельно хочу выразить благодарность нашим молодым актерам, а также все команде Берлинале, за то, что пригласили нас. Мы рады попасть в конкурс фильмов для юношества, так как наш фильм о подростах и для подростков», - поделился Фархат Шарипов.

Фильм на довольно сложную тему сделан на основании откровений подростков, которые приходили на кастинг. Уже не в первый раз Фархат Шарипов освещает то, о чем не принято говорить вслух.

Съемки фильма, которые стартовали в конце осени 2020 года, прошли в Алматы. Главную роль в картине сыграли актеры-дебютанты Виктория Романова и Таир Свинцов. Оператором-постановщиком выступил Александр Плотников, художником-постановщиком – Алексей Шиндин. Продюсер - Дина Жумабек.

Напомним, фильм снят кинокомпанией Medeor при содействии НАО «Государственный центр поддержки национального кино» по заказу Министерства культуры и спорта РК.




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#Культура   #Германия  
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