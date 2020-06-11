Фильм казахского хореографа «Киелі би» попал на мировые кинофестивали

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фильм, снятый хореографом из Казахстана, прошел отбор на престижные кинофестивали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 24.kz.

Экспериментальная арт-картина под названием «Киелi би» или «Священный танец» попала в официальную селекцию старейшего фестиваля Dance on Camera в Нью-Йорке, а также во внеконкурсную программу Каннского кинофестиваля.

Фильм был отснят в Мангыстау. Верится с трудом, но роскошные пейзажи, на фоне которых разворачивается «Священный танец», находятся в пределах одного региона. Авторами картины стали балерина и хореограф Дана Муса, проживающая во Франции, а также международная команда энтузиастов. Киноперформанс был создан на их собственные средства и первый его показ состоялся в Актау. Этот проект по замыслу его инициаторов должен напомнить о близости человека с природой, о важности и силе женского начала, а также о свободе тела и духа кочевого народа.

Арт-эксперимент на эту тему оказался востребованным среди киноэкспертов мирового уровня.

- Все мои проекты примерно об одном и том же – это связь с природой, это женщина свободная, которая соединена со своим телом и может себя выражать через свое тело. Потому что у меня там 7 архетипов, в каждом я рассказываю, показываю, танцую. Для меня это очень важно. Каждый кусочек тела, каждый сантиметр тела женщины – это сакральная, священная вещь, поэтому фильм называется «Священный танец», - отмечает Дана Муса, хореограф, автор фильма.



