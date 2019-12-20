Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:17
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:59
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:32
-
-
-
-
вчера 18:05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Фильм «Казахское ханство. Алмазный меч» представлен в рамках Дней тюркского кино в Стамбуле
20 Декабря 2019 08:18
Поделиться:
СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Фильм «Казахское ханство. Алмазный меч» представили в рамках Дней тюркского кино в Стамбуле (Турция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова.
Новости по темеТелевизионная премьера фильма «Томирис» состоится в День Независимости РК Фильм о Серке Кожамкулове презентовали в Алматы Презентация телесериала «Битва при Орбулаке» прошла в столице
Президент АО «Казахфильм» имени Ш. Айманова, заслуженный деятель РК Арман Асенов принял участие в Днях тюркского кино, проходивших 17-19 декабря 2019 года в г. Стамбуле. Мероприятие было организовано Ассоциацией кинематографистов тюркского мира.
В рамках Дней тюркского кино режиссёр Рустем Абдрашов лично представил фильм «Казахское ханство. Алмазный меч».
Управляющий директор киностудии «Казахфильм», заслуженный деятель РК Канат Торебай входит в состав исполнительного комитета Ассоциации кинематографистов тюркского мира. Казахстанская делегация ведёт активную работу и обсуждает возможности сотрудничества с кинематографистами братских тюркоязычных стран.
Ключевые слова: Культура, Тюркский мир,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Названа победительница конкурса «Мисс Астана – 2019»
- В сети стартовали продажи билетов на концерты Димаша в Чехии и Германии
- Сотрудник Barclays Сenter: Димаш Кудайберген собрал такую же аудиторию, как Бейонсе
- Концертный тур «Мелодии тюркского мира» завершился в Сербии ко Дню Независимости РК
- Данэлия Тулешова представила свой новый клип
- Музыкальный фестиваль в столице посвятили Дню Независимости и юбилею Бибигуль Тулегеновой
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047