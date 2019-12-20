Фильм «Казахское ханство. Алмазный меч» представлен в рамках Дней тюркского кино в Стамбуле

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Фильм «Казахское ханство. Алмазный меч» представили в рамках Дней тюркского кино в Стамбуле (Турция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова.

Президент АО «Казахфильм» имени Ш. Айманова, заслуженный деятель РК Арман Асенов принял участие в Днях тюркского кино, проходивших 17-19 декабря 2019 года в г. Стамбуле. Мероприятие было организовано Ассоциацией кинематографистов тюркского мира.

В рамках Дней тюркского кино режиссёр Рустем Абдрашов лично представил фильм «Казахское ханство. Алмазный меч».





Управляющий директор киностудии «Казахфильм», заслуженный деятель РК Канат Торебай входит в состав исполнительного комитета Ассоциации кинематографистов тюркского мира. Казахстанская делегация ведёт активную работу и обсуждает возможности сотрудничества с кинематографистами братских тюркоязычных стран.