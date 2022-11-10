Фильм «Черная Пантера: Ваканда навеки» в кинотеатрах покажут на казахском языке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане фанаты киновселенной Marvel могут посмотреть фильм «Черная Пантера: Ваканда навеки» на казахском языке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Министр культуры и спорта Даурен Абаев на премьере кинокартины отметил, что государство проделало большую работу для продвижения качественного мирового контента на территории страны на казахском языке.