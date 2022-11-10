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Фильм «Черная Пантера: Ваканда навеки» в кинотеатрах покажут на казахском языке

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
10 Ноября 2022, 01:02
Фильм «Черная Пантера: Ваканда навеки» в кинотеатрах покажут на казахском языке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане фанаты киновселенной Marvel могут посмотреть фильм «Черная Пантера: Ваканда навеки» на казахском языке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Министр культуры и спорта Даурен Абаев на премьере кинокартины отметил, что государство проделало большую работу для продвижения качественного мирового контента на территории страны на казахском языке.

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«Спрос на кинокартины на казахском языке растет. Поэтому мы будем поддерживать и развивать проекты, которые будут представлены на нашем родном языке и интересны казахстанцам. В этом году министерство реализует масштабный проект по дубляжу лучших мировых фильмов. В ближайшее время на казахском заговорят и другие герои мировых блокбастеров», - отметил министр культуры и спорта Даурен Абаев.

photoЭто седьмой фильм MARVEL, который представлен на казахском языке. Зрители старше 16 лет могут посмотреть картину во всех кинотеатрах страны с 10 ноября 2022 года.

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Фото: пресс-служба Министерства культуры и спорта РК
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