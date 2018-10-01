Фильм «Айка» в списке претендентов на премию «Оскар»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Фильм «Айка» режиссера Сергея Дворцевого вошел в лонг-лист премии «Оскар» и представлен в номинации «Лучший иностранный фильм», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт кинопремии.

Всего на кинопремию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм» претендуют киноленты из 87 стран. В лонг-лист также вошли картина «Собибор» Константина Хабенского, «Кристальный лебедь» белорусского режиссера Дарьи Жук и другие.

Окончательный список номинантов кинопремии в категории «Лучший иностранный фильм» объявят 22 января 2019 года, а церемония вручения «Оскар» состоится 24 февраля.

Ранее сообщалось, что дирекция премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» отказала Казахстану представлять фильм «Айка» на кинопремии. Отказ в участии картины от Казахстана был мотивирован тем, что не менее 50% задействованных в фильме актеров должны иметь гражданство страны производителя.