Фильм «Айка» будет представлен в рамках VII кинофестиваля в Барселоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фильм «Айка» откроет престижный испанский кинофестиваль Азиатского кино, который пройдет с 30 октября по 10 ноября 2019 в Барселоне. В открытии мероприятия примет участие главная героиня фильма Самал Еслямова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В общей сложности в рамках VII кинофестиваля будут представлены 131 фильм и 25 короткометражных фильмов из 25 стран мира.

При поддержке Casa Asia (Дома Азии) и Консульства РК в Барселоне в фестивале также примут участие 5 казахстанских картин: Жанабека Жетируова «Шынырау», Алдияра Байракимова «На грани», Тулегена Байтукенова «Саташ», Хуата Ахметова «Аруах», Азиза Заирова и Мухамеда Мамырбекова «Девушка и море».

По словам организаторов кинофестиваля, большинство (более чем 100) это художественные фильмы 2018 и 2019 годов, в которых показана проблематика повседневной жизни простых людей, социальные конфликты и проблемы в различных жанрах кино от драмы до триллера.