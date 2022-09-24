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Фильм «Аватар» выйдет на экраны кинотеатров в казахском дубляже

Редактор:  
Алла Серикбаева
24 Сентября 2022, 20:38
Фильм «Аватар» выйдет на экраны кинотеатров в казахском дубляже

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта Даурен Абаев на своей странице в Facebook сообщил, когда состоится премьера фильма «Аватар: водный путь», передает МИА «Казинформ».

Фильм «Аватар» выйдет на экраны кинотеатров в казахском дубляже с 25 сентября.

Премьера фильма «Аватар: водный путь» состоится 16 декабря. На казахском языке.

Также премьера мирового фильма MARVEL «Черная пантера: Ваканда навсегда» состоится 10 ноября.

«Казахстанская творческая группа дубляжа провела качественную работу по переводу текста фильма на казахский язык, его локализации и озвучиванию. Мы и в дальнейшем будем продолжать работу в этом направлении и увеличивать прокат картин на казахском языке», - написал министр культуры и спорта Даурен Абаев.

Культура   Минкультуры   Общество   Даурен Абаев  
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