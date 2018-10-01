Фильм Асии Байгожиной «В поисках веры» стал лучшим на фестивале в Минске

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская картина «В поисках веры» режиссера Асии Байгожиной стала победителем на фестивале документального кино стран СНГ «Евразия.DOC» в Минске, передает пресс-служба АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова.

Документальный фильм, снятый киностудией «Казахфильм» им. Ш.Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК, посвящен теме радикального ислама в современном казахстанском обществе. В центре сюжета фильма - теракт в Актобе, случившийся 5 июня 2016 года.

«Жюри выбрало трёх победителей, в их числе наш фильм. Отдельно был Гран - при, его получил российский фильм «Форсаж». Картину «В поисках веры» приняли хорошо, для многих зрителей наш фильм стал шоком - они, по их словам, не думали, что подобные вещи (религиозный экстремизм и терроризм) могут иметь место в Казахстане. Фильм сделан два года назад, но почему-то именно сейчас им стали многие интересоваться - организаторы сами нашли фрагменты фильма в интернете , а потом вышли на меня. Конечно, приятно, спасибо фестивалю. К тому же я никогда не была в Минске, так что двойной бонус. К слову, на фестиваль пригласили меня и соавтора сценария Мереке Касенову, ей тоже понравилось», - сказала режиссер Асия Байгожина.



Кинофестиваль документального кино стран СНГ «Евразия.DOC» проходит в третий раз. В этом году на фестиваль было подано более 150 заявок из 23 стран мира. В конкурсную программу вошли 24 документальных фильма из 12 стран.

Основными целями и задачами фестиваля являются: поддержка наиболее талантливых документалистов стран Содружества; поиск молодых, ярких авторов, создающих сегодня телевизионную и кинопублицистику, развитие творческих контактов.

«В поисках веры»

Байгожина Асия Махтаевна, кинодраматург, кинорежиссер, член Союза кинематографистов Казахстана. Окончила факультет журналистики Казахского государственного университета им. С. М. Кирова в 1981 году; Высшие курсы сценаристов и режиссеров Госкино и СК СССР (мастерская авторского кино) в 1987 году. Работала редактором, главным редактором объединения документальных фильмов киностудии «Казахфильм» им. Ш. Айманова, с 1990 по 1996 год была художественным руководителем независимой студии «Параллель». В 1991 году состоялся режиссерский дебют А.Байгожиной в документальном кино. Ее первая полнометражная документальная лента «Хроника необъявленной демонстрации», посвященная событиям декабря 1986 года, получила широкий общественный резонанс и была удостоена Специальной премии Союза молодежи и Союза журналистов Республики Казахстан.