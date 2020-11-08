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Фильм «Алашорда» Калилы Умарова доступен к просмотру в YouTube
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Документальный фильм «Алашорда» доступен к просмотру в YouTube, передает МИА «Казинформ «со ссылкой на аккаунт в Instagram киностудии «Казахфильм».
«В документальном фильме режиссёра Калилы Умарова «Алашорда», снятом в 2009 году, видные ученые, государственные, общественные деятели, историки и писатели повествуют о событиях становления автономии Алаш и общественно-политической деятельности движения Алаш с 1905 года», - отметили в Казахфильме.
Историографические материалы раскрывают суть той эпохи и судьбу некоторых легендарных личностей с неожиданной стороны, добавили в киностудии.
Фильм доступен по ссылке https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=hkvSRrX66HY&app=desktop.
Отметим, презентация документального фильма «Алашорда» прошла в мае 2010 года.
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