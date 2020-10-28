Фиктивные зарплаты незаконно перечисляли себе работники акимата Степногорска

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В режиме видеоконференцсвязи проведена встреча с участием руководства Антикоррупционной службы по Акмолинской области и представителей акимата города Степногорска. Поводом для проведения встречи стали внесенные на основании статьи 200 УПК РК представления об устранении причин и условий, послуживших совершению коррупционных правонарушений работниками акимата города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области.

Так, в ходе досудебного расследования установлено, что специалист местного исполнительного органа города Степногорска посредством ЭЦП своего руководителя незаконно производила перечисление бюджетных средств в виде заработной платы на свой карт-счет.

Также до сведения работников акимата доведена информация в рамках уголовного дела в отношении должностного лица одного из отделов Степногорского акимата по факту хищения бюджетных средств путем незаконного излишнего перечисления зарплаты со счета госучреждения на свой карт-счет.

Отсутствие должного контроля со стороны вышестоящего руководства, халатность при исполнении своих должностных обязанностей, грубейшие нарушения требований ряда законодательных актов, отсутствие проведения разъяснительной работы по недопущению нарушений законодательства РК способствовали совершению данных коррупционных правонарушений.

В ходе встречи глава областной Антикоррупционной службы Мурат Тюлеубаев, проинформировав госслужащих о нововведениях в антикоррупционном законодательстве, отметил необходимость принятия профилактических мер борьбы с коррупцией.

«Неоднократные факты коррупции должностных лиц вашего региона свидетельствуют о слабой работе по предупреждению коррупции. Необходимо усилить работу по обеспечению соблюдения работниками антикоррупционного законодательства и формированию нетерпимости к коррупции среди госслужащих. Формальный подход здесь недопустим, ответственность за непринятие или ненадлежащее принятие мер несут первые руководители», - сказал Мурат Тюлеубаев.