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Фиктивные свидетельства об окончании автошкол выдавали в Нур-Султане

Автор:  
Акбота Кузекбай
28 Октября 2020, 13:12
Фиктивные свидетельства об окончании автошкол выдавали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичной антикоррупционной службой ведется следствие в отношении лиц, которые выдавали фиктивные свидетельства об окончании автошколы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Нур-Султану Шынгыс Кабдула, ведется досудебное расследование в отношении группы лиц, которые организовали выдачу фиктивных свидетельств об окончании автошкол для последующего получения водительских удостоверений.

«В ходе следствия установлены бланки свидетельств об окончании школы с проставленными подписями и печатью. В настоящее время по данному делу ведется следствие. Имеются задержанные лица. В уголовном преследовании находятся лица, получившие незаконно водительские права. Мы сейчас устанавливаем данные лица. У нас свыше 3 тысяч таких незаконных прав выдано», - сказал Шынгыс Кабдула во время онлайн-брифинга на площадке Astana Adaldyq Alańy.

Ранее в столичной антикоррупционной службе сообщили, что на сегодня департаментом ведется 177 досудебных расследований в отношении 35 лиц.


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