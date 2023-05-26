Фиктивные социальные рабочие места создавали центры занятости в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Нецелевое расходование бюджетных средств в ходе проверки центров занятости выявили прокуроры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, были выявлены многочисленные факты фиктивного трудоустройства, более 100 фактов создания фиктивных социальных рабочих мест, проведение формального обучения по невостребованным профессиям, а также многочисленные нарушения при предоставлении грантов на поддержку предпринимательских идей.

Как известно, государством в целях поддержки предпринимательских идей предоставляются безвозвратные гранты в размере 400 МРП или 1 225 200 тенге. Основным принципом реализации данной программы является целевое использование таких грантов. Однако, эти требования уполномоченными органами игнорируются.

«К примеру, центром занятости был предоставлен грант на поддержку малого бизнеса в размере 1 225 200 тенге на открытие автомобильной мойки «Мой сам». Однако в ходе встречной прокурорской проверки было установлено, что фактически мойка отсутствует. Также необоснованно выплачивались пособия по потере работы лицам, которые фактически работали», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По всем нарушениям внесены акты надзора, по результатам, рассмотрения которых виновные должностные лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до освобождения от занимаемой должности.