Фиктивные счета-фактуры выписывали в ЗКО: ущерб государству составил 1,8 млрд тенге

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В текущем году в Западно-Казахстанской области зарегистрированы два уголовных дела по фактам выписки счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров. Общая сумма причиненного ущерба государству составила более 1,8 млрд тенге, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

За четыре месяца текущего года департаментом экономических расследований по ЗКО зарегистрировано 31 уголовное преступление. Окончено производством 14 уголовных дел, из них четыре уголовных дела прекращено по нереабилитирующим основаниям, 10 уголовных дел направлены суд. Возмещено государству более 69,1 млн тенге.

Департамент ориентировал свою работу на выявление противоправных деяний в «теневом» секторе экономики, а также фактов хищения бюджетных средств.

По информации руководителя департамента экономических расследований по ЗКО Саяна Джумагулова, в бюджетной сфере (в т.ч. государственные закупки) и квазигосударственном секторе за текущий перод 2020 года в данной сфере зарегистрировано девять преступлений, сумма установленного ущерба 358 млн тенге. Три уголовных дела направлены в суд в целях пресечения фактов уклонения от уплаты налогов. Так, в текущем году зарегистрировано два уголовных дела по фактам совершения действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров. Общая сумма причиненного ущерба государству составила более 1,8 млрд тенге.

«За текущий период этого года в таможенной сфере выявлены два уголовных дела по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей. Данные уголовные дела прекращены по нереабилитирующим основаниям с возмещением ущерба 49 млн тенге. В сфере подакцизной продукции выявлено два правонарушения. Из теневого оборота изъято более 3,6 тысячи бутылок алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками, 18 тыс. пачек сигарет без акцизных марок. В сфере незаконного оборота нефтепродуктов направлено в суд уголовное дело в отношении директора ТОО «Нафтун Ойл», который вместо дизельного топлива поставлял смесь фракций в образовательные учреждения одного из сел Казталовского района ЗКО на общую сумму 59 млн тенге. Виновное лицо осуждено», – отметил С. Джумагулов.

В сфере создания и руководства финансовыми пирамидами выявлено два факта: создания пирамиды под видом ювелирного салона «B2B Jewelry» и пирамиды, функционирующей через мессенджер «WhatsApp». В сфере незаконного предпринимательства зарегистрировано пять уголовных дел по фактам незаконной перевозки медицинских изделий в количестве 4,4 млн штук.

Цель работы департамента – качество досудебного производства. В этом контексте силы и средства оперативно-следственного аппарата акцентированы на качественное расследование уголовных дел в разумные сроки, на недопущение волокиты и длительного расследования уголовных дел, а также искоренение фактов необоснованного прерывания сроков расследования и прекращении дел.

Автор: Аида Галиева