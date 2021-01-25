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    15:51, 25 Январь 2021 | GMT +6

    Фиктивные счета-фактуры на 147 млрд тенге выписали в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы проводится активная борьба с теневой экономикой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году выявлено 82 правонарушения, связанные с незаконным обналичиванием денег, в том числе совершенные тремя организованными преступными группами. Обнальщиками выписаны фиктивные счета-фактуры на сумму более 147 млрд тенге, неуплаченный налог в бюджет превысил 29 млрд тенге. В суд направлено 65 дел, 11 лиц осуждены к различным мерам наказания», - сообщили в прокуратуре города.

    По информации ведомства, налоговыми органами в суды внесено 165 исков о признании сделок между обнальными компаниями и их контрагентами недействительными, из которых уже по 62 на 11 млрд тенге вынесены удовлетворительные решения.

    Прокуратура города Алматы призывает добросовестных налогоплательщиков оградить себя от взаимоотношений с неблагонадежными предприятиями.


    Теги:
    Борьба с преступностью Алматы Правоохранительные органы
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