4 Августа 2022 09:23

Фиктивные счета-фактуры на 1,5 млрд тенге выписали трое шымкентцев

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Фиктивные счета-фактуры на 1,5 млрд тенге выписали жители Шымкента. Нарушение выявили сотрудники территориального департамента Агентства РК по финансовому мониторингу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Приговором суда гр. Ажибаев М.А. и Акынов А.О. и Акын А. признаны виновными в совершении уголовного правонарушения и окончательно назначено им наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, права занимать должности, связанные с выполнением финансовой деятельности на 7 лет.

Кроме того, приговором суда имущество в виде автомобиля марки Toyota конфисковано в доход государства.













Фото: thumbs.dreamstime.com