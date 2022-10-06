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Фиктивные счета-фактуры на 1,1 млрд тенге выписал житель Шымкента

Редактор:  
Ринат Дусумов
6 Октября 2022, 15:30
Фиктивные счета-фактуры на 1,1 млрд тенге выписал житель Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Департаментом АФМ по городу Шымкенту изобличена деятельность гражданина, занимавшегося выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Для реализации преступного умысла им образовано 3 компании, общий оборот которых превысил 1,1 млрд тенге, в результате чего в государственный бюджет не поступило более 380 млн тенге в виде налогов. Уголовное дело рассматривается в суде», - сообщили в АФМ.


Фото:hkwj-taxlaw.hk




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