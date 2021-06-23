Фиктивную поставку товаров на семь млн тенге выявили на казахстанско-российской границе

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРРМ - В ЗКО выявлена фиктивная поставка товаров с использованием подставных лиц. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ».

11 июня 2021 года в пункте пропуска «Сырым» на казахстанско-российской границе сотрудниками экспортного контроля ДГД по ЗКО было остановлено и задержано автотранспортное средство, следующее из Российской Федерации в адрес казахстанской фирмы с товарами народного потребления на сумму 1 189 313 рублей или 6 957 481 тенге.

В результате анализа данных установлено, что казахстанская фирма не причастна к импорту товара. А единственный учредитель и руководитель не имеет никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности организации, и является лицом без определенного места жительства, с неоднократным привлечением к административной ответственности за распитие спиртных напитков.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства по делу и определяется сумма потери бюджета в виде неуплаты НДС. Все причастные лица будут привлечены к ответственности, согласно действующему законодательству», - отметили в КГД.