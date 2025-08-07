Фиктивный договор на миллионы: экс-глава ЖКХ в СКО получил 8 лет тюрьмы

— В ходе проверки, проведенной в отделе жилищно-коммунального хозяйства Тайыншинского района, выявлен факт хищения бюджетных средств, совершенный руководителем учреждения на сумму 15,9 млн тенге, — сообщили в Прокуратуре СКО.

Установлено, что указанное должностное лицо фиктивно заключило договор о государственных закупках из одного источника с предпринимателем на приобретение передаточного устройства модульного трубопровода для обеспечения теплоснабжения социально значимых объектов г. Тайынша, не поставив последнего в известность о своих противоправных действиях.

По выявленным нарушениям 6 июля 2024 года прокуратурой района начато досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса (присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

— Приговором Тайыншинского районного суда от 30 июня 2025 года руководитель отдела признан виновным в совершении указанного правонарушения и приговорен к восьми годам лишения свободы с пожизненным запретом на занятие должностей на государственной службе, в судебной системе, органах местного самоуправления, Национальном Банке и его структурах, в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, а также в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора, — говорится в сообщении в Прокуратуры.

Судебный акт не вступил в законную силу.

Ранее прокуратура Северо-Казахстанской области выявила хищение бюджетных средств в сфере образования на сумму 39,8 млн тенге.