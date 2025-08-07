РУ
    10:46, 07 Август 2025 | GMT +5

    Фиктивный договор на миллионы: экс-глава ЖКХ в СКО получил 8 лет тюрьмы

    Прокуратура Северо-Казахстанской области выявила факт хищения 15,9 млн тенге в системе ЖКХ Тайыншинского района, передает агентство Kazinform.

    — В ходе проверки, проведенной в отделе жилищно-коммунального хозяйства Тайыншинского района, выявлен факт хищения бюджетных средств, совершенный руководителем учреждения на сумму 15,9 млн тенге, — сообщили в Прокуратуре СКО.

    Установлено, что указанное должностное лицо фиктивно заключило договор о государственных закупках из одного источника с предпринимателем на приобретение передаточного устройства модульного трубопровода для обеспечения теплоснабжения социально значимых объектов г. Тайынша, не поставив последнего в известность о своих противоправных действиях.

    По выявленным нарушениям 6 июля 2024 года прокуратурой района начато досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса (присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

    — Приговором Тайыншинского районного суда от 30 июня 2025 года руководитель отдела признан виновным в совершении указанного правонарушения и приговорен к восьми годам лишения свободы с пожизненным запретом на занятие должностей на государственной службе, в судебной системе, органах местного самоуправления, Национальном Банке и его структурах, в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, а также в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора, — говорится в сообщении в Прокуратуры.

    Судебный акт не вступил в законную силу.

    Ранее прокуратура Северо-Казахстанской области выявила хищение бюджетных средств в сфере образования на сумму 39,8 млн тенге.

     

    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
