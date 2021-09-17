Фиктивная вакцинация по кодовому слову: трех подозреваемых задержали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Криминальная полиция Нур-Султана задержала трех подозреваемых в подделке паспортов акцинации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

Задержаны два медработника, 38 и 40 лет, а также 44-летнего супруга одной из подозреваемых.

«Установлено, что медработники на протяжении трех последних месяцев за денежное вознаграждение проводили фиктивную вакцинацию с целью изготовления паспортов вакцин без фактической инъекции. Желающих «привиться мимо плеча» медработники принимали исключительно по рекомендации знакомых по предварительной оплате», - сообщили в полиции.

Роль супруга в данной схеме заключалась в том, что он находил клиентов, консультировал и получал оплату за услуги. При обращении в медучреждение люди называли кодовое слово для получения «фиктивных справок».

В отношении задержанных проводится досудебное расследование по статье 385 УК РК «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов». Санкция статьи предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.

В ходе обысков изъяты медицинская документация, сотовые телефоны. В рамках расследования назначены необходимые экспертизы. Медработники дали признательные показания. Устанавливается количество лиц, обратившихся к ним для получения поддельных паспортов вакцинации.