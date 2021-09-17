11:42, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6
Фиктивная вакцинация по кодовому слову: трех подозреваемых задержали в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Криминальная полиция Нур-Султана задержала трех подозреваемых в подделке паспортов акцинации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.
Задержаны два медработника, 38 и 40 лет, а также 44-летнего супруга одной из подозреваемых.
«Установлено, что медработники на протяжении трех последних месяцев за денежное вознаграждение проводили фиктивную вакцинацию с целью изготовления паспортов вакцин без фактической инъекции. Желающих «привиться мимо плеча» медработники принимали исключительно по рекомендации знакомых по предварительной оплате», - сообщили в полиции.
Роль супруга в данной схеме заключалась в том, что он находил клиентов, консультировал и получал оплату за услуги. При обращении в медучреждение люди называли кодовое слово для получения «фиктивных справок».