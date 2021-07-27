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Фиктивная охрана скотомогильника: взятку получал чиновник акимата Петропавловска

27 Июля 2021 12:41
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Фиктивная охрана скотомогильника: взятку получал чиновник акимата Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Антикоррупционной службе по Северо-Казахстанской области рассмотрели представление по уголовному делу в отношении чиновника акимата Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Временно исполняющий обязанности руководителя департамента по противодействию коррупции Нурлан Жахин рассказал, что в конце июня в Петропавловском городском суде вынесли приговор и.о. руководителю отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии городского акимата Жангудину по факту получения взятки.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что в феврале между отделом акимата и охранным агентством был заключен договор об оказании услуг по охране и патрулированию скотомогильников. Оплата должна была производиться после подписания акта выполненных работ.

«Жангудин с целью незаконного материального обогащения предложил директору агентства ежемесячно утверждать акты оказанных товариществом услуг по охране скотомогильника без фактического осуществления поставщиком круглосуточной охраны объекта в соответствии с условиями договора и технической спецификации за ежемесячное денежное вознаграждение в размере 150 тысяч тенге. В апреле при получении от директора охранного агентства в качестве первого вознаграждения 50 тысяч тенге наличными и 100 тысяч тенге путем перечисления на карточный счет Жангудин изобличен сотрудниками Антикоррупционной службы», - сообщил Н. Жахин.

Суд признал чиновника виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 60-кратном сумме взятки - 9 млн тенге - с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

«Рекомендуем рассмотреть вопрос о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности руководство акимата Петропавловка за допущенные Жангудиным нарушения требований Законов РК «О противодействии коррупции», «О государственной службе», Этического кодекса государственных служащих, провести внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии», - сказал Н. Жахин.

Руководитель аппарата акима города Калия Туренова заявила, что ответственность за антикоррупционную работу лежит на ней, и она уже получили дисциплинарное взыскание за проступок Жангудина.

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#Северо-Казахстанская область   #Коррупция   #Акимат   #Борьба с коррупцией  
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Автор:

Олеся Жуковень

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