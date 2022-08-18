18 Августа 2022 08:58

Фиксировать факты жестокого обращения и насилия будут по-новому в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В казахстанских медицинских организациях внедряется новая методика документирования фактов жестокого обращения и насилия. Новшества регламентированы имплементацией норм Стамбульского протокола по эффективному расследованию и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, теперь внесены изменения в учетные формы медицинской документации, где предусмотрены схемы и инструкция по описанию телесных повреждений и психоэмоционального состояния лиц, которые подверглись жестокому обращению.

Стоит отметить, что внесение изменений в медицинскую документацию в первую очередь направлено на защиту прав человека, обеспечение его сохранности и благополучия. Оно стало возможным после проведения Министерством здравоохранения РК пилотного проекта по документированию телесных повреждений и/или психологического воздействия, реализованного с 1 января по 15 мая 2022 года в четырех медицинских организациях: Национальном научном центре травматологии и ортопедии имени академика Батпенова (Нур-Султан), городской поликлинике № 5 (Нур-Султан), городской клинической больнице № 7 (Алматы), многопрофильной больнице имени профессора Х.Ж. Макажанова (Караганда).

В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» руководитель центра стратегического и регионального развития, мониторинга и анализа Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н.Д. Батпенова Ержан Искаков поделился результатами проведенного пилотного проекта.

Так, за весь период реализации проекта в медорганизации обратилось 229 человек с жалобами на жестокое обращение или насилие: 161 мужчин или 70 %; 60 женщин или 26 %; восемь детей или 4 %.

«Средний возраст обратившихся – от 25 до 50 лет. По тяжести – травмы легкой и средней степени тяжести. По характеру – сотрясение головного мозга, синяки на теле. Госпитализированных из числа обратившихся не было. В основном обращались по фактам избиения», - сказал Ержан Искаков.

В Минздраве пояснили, что передача сведений о лицах, обратившихся по поводу свежих травм, ранений, незаконного проведения искусственного прерывания беременности, бытового насилия органам внутренних дел осуществляется медицинскими организациями на основании статьи 115 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения». Данная работа велась и ведется на постоянной основе.

Вместе с тем, пилот был направлен на актуализацию медицинской документации по учету телесных повреждений и (или) психологического воздействия в результате жестокого обращения на основе принципов Стамбульского протокола.

Таким образом, по результатам пилота Министерством здравоохранения 1 июля 2022 года были внесены изменения и дополнения в формы учетной документации в области здравоохранения в целях раннего выявления и совершенствования учета симптомов жестокого обращения.