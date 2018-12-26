Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -27 °С
Алматы: -8 °С
USD 371.56 EUR 422.43
RUB 5.56 CNY 53.51
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Фигуристка с БАО проверила качество столичных катков

26 Декабря 2018 21:30 74
Поделиться:
Фигуристка с БАО проверила качество столичных катков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прославившаяся катанием на коньках на Большом Алматинском Озере профессиональная фигуристка Ксения Панкратова, приехала покорять столичные катки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Героиня нашумевшего ролика на зимнем БАО поделилась планами на будущее
Бауыржан Байбек высказался о девушке, прокатившейся на коньках по БАО Катание на БАО может быть опасно - ДЧС Алматы

«Пользующаяся широкой популярностью в социальных сетях профессиональная фигуристка Ксения Панкратова, известная благодаря катанию на льду Большого Алматинского Озера, посетила столицу и проверила качество 4 катков в тематических парках, а именно: катки на площади у монумента «Қазақ елі», в ледовом городке у ТРЦ «Хан Шатыр», на территории ЭКСПО, на реке Есиль», - написала в Фейсбук пресс-секретарь акима Астаны Эльвира Жургенбаева.

Фигуристка, приехавшая в столицу из Алматы, отметила желание поделиться с горожанами теплом и праздничным духом, и с удовольствием бы посетила столицу еще раз на новогодние каникулы.

В пресс-службе города Астаны напомнили, что 18 декабря была запущена единая интерактивная площадка развлечений с широким спектром услуг для зимнего и семейного досуга Astana Winterland.

В рамках праздничных мероприятий в столице функционируют 32 ледовых катка и 12 тематических площадок. Помимо вышеуказанных, катки также залиты в Ботаническом саду, на площади возле здания городского акимата, в парке «Жеруйык», в парке «Жетысу», в парке Кемаля Ататюрка.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Астана,
Поделиться:

Автор:

Камила Амирова

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Архив