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Фигуристка с БАО проверила качество столичных катков
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прославившаяся катанием на коньках на Большом Алматинском Озере профессиональная фигуристка Ксения Панкратова, приехала покорять столичные катки, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Пользующаяся широкой популярностью в социальных сетях профессиональная фигуристка Ксения Панкратова, известная благодаря катанию на льду Большого Алматинского Озера, посетила столицу и проверила качество 4 катков в тематических парках, а именно: катки на площади у монумента «Қазақ елі», в ледовом городке у ТРЦ «Хан Шатыр», на территории ЭКСПО, на реке Есиль», - написала в Фейсбук пресс-секретарь акима Астаны Эльвира Жургенбаева.
Фигуристка, приехавшая в столицу из Алматы, отметила желание поделиться с горожанами теплом и праздничным духом, и с удовольствием бы посетила столицу еще раз на новогодние каникулы.
В пресс-службе города Астаны напомнили, что 18 декабря была запущена единая интерактивная площадка развлечений с широким спектром услуг для зимнего и семейного досуга Astana Winterland.
В рамках праздничных мероприятий в столице функционируют 32 ледовых катка и 12 тематических площадок. Помимо вышеуказанных, катки также залиты в Ботаническом саду, на площади возле здания городского акимата, в парке «Жеруйык», в парке «Жетысу», в парке Кемаля Ататюрка.
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