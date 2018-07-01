Фигурист Денис Тен ранен ножом в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фигурист Денис Тен был ранен ножом в центре Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 3 часа дня поступил, лежит в реанимации», - сообщили в приемном покое Центральной городской клинической больницы.

Инцидент произошёл на Курмангазы - Байсеитовой. На месте работают полицейские. В данный момент в больнице проходит консилиум врачей, которые принимают решение об экстренных мерах.



25-летний Денис Тен - казахстанский фигурист, призёр Олимпийских игр 2014 года в Сочи.













