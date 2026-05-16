    ФИФА продала права на трансляцию ЧМ-2026 в Китае за $60 млн

    Международная федерация футбола заключила соглашение с Китаем о правах на трансляцию чемпионата мира по футболу 2026 года, всего за несколько недель до старта турнира, передает агентство Kazinform.

    Контракт подписан с китайской медиакорпорацией China Media Group и оценивается примерно в $60 млн, что значительно ниже первоначальных ожиданий организации.

    Соглашение охватывает четыре чемпионата мира — два мужских и два женских турнира до 2031 года. В их число входит и чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике с участием 48 сборных и включает 104 матча.

    Отмечается, что ФИФА рассчитывала получить за китайские права около $300 млн, однако итоговая сумма оказалась существенно ниже.

    При этом Китай не является участником предстоящего турнира, однако сохраняет интерес к трансляциям благодаря высокой популярности футбола и коммерческому потенциалу соревнований.

    Сделка была заключена всего за 27 дней до начала первого матча.

    Ранее сообщалось, что миллионы болельщиков в Китае и Индии могут остаться без прямых трансляций ЧМ-2026 по футболу из-за отсутствия соглашений между ФИФА и ключевыми вещателями.

    Жанар Альжанова
    Автор