FIFA представила официальный мяч ЧМ-2026

Новая модель получила название Trionda, что в переводе с испанского означает «три волны» — символика, отражающая союз трех стран-организаторов турнира.

Фото: FIFA

Дизайн выполнен в красном, зеленом и синем цветах — каждый оттенок представляет одну из стран. На поверхности мяча также изображены символы государств: кленовый лист — для Канады, орёл — для Мексики и звезда — для США.

Но Trionda — это не только визуальный стиль. Внутри встроен специальный чип, работающий на частоте 500 Гц. Он передаёт точные данные о движении мяча в реальном времени, облегчая работу судей и системы VAR.