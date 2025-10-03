РУ
телерадиокомплекс президента РК
    13:49, 03 Октябрь 2025

    FIFA представила официальный мяч ЧМ-2026

    FIFA официально презентовала мяч чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике, передает агентство Kazinform.

    FIFA представила официальный мяч ЧМ-2026: символика, технологии и три волны
    Фото: fifa.com

    Новая модель получила название Trionda, что в переводе с испанского означает «три волны» — символика, отражающая союз трех стран-организаторов турнира.

    FIFA представила официальный мяч ЧМ-2026
    Фото: FIFA

    Дизайн выполнен в красном, зеленом и синем цветах — каждый оттенок представляет одну из стран. На поверхности мяча также изображены символы государств: кленовый лист — для Канады, орёл — для Мексики и звезда — для США.

    Но Trionda — это не только визуальный стиль. Внутри встроен специальный чип, работающий на частоте 500 Гц. Он передаёт точные данные о движении мяча в реальном времени, облегчая работу судей и системы VAR.

    FIFA
    Фото: FIFA
