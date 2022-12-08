ФИФА представила десятку самых мощных голов ЧМ-2022

8 Декабря 2022, 02:50

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Десять самых мощных по силе голов на чемпионате мира-2022 в Катаре были представлены Международной федерацией футбола (ФИФА), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Лидером рейтинга стал мексиканец Луис Чавес, который забил гол в ворота сборной Саудовской Аравии с дистанции 29.19 метров и скоростью 121.69 километров в час.

Отметим, что португалец Криштиану Роналду занял четвертое место благодаря голу в ворота сборной Ганы. Мяч после его удара летел со скоростью 117.39 километров в час. Француз Килиан Мбаппе оказался на восьмой строчке с голом в ворота сборной Польши со скоростью 113.74 километров в час.

Фото: sports.kz