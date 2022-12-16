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ФИФА объявила об изменении формата чемпионата мира после Катара

16 Декабря 2022, 17:26
ФИФА объявила об изменении формата чемпионата мира после Катара

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на пресс-конференции сообщил, что организация пересмотрит формат проведения чемпионата мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sport-express.ru.

«После этого чемпионата мира и невероятного успеха групп из четырех команд мы должны снова обсудить, что лучше: 16 групп по три сборные или 12 групп по четыре», — сказал Инфантино.

Джанни Инфантино назвал турнир в Катаре лучшим чемпионатом мира в истории. Мундиаль посетило 3,27 миллиона зрителей. На ЧМ в России побывало 3,03 миллиона зрителей.

В финале чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря.

Прошлый ЧМ проходил в 2018 году в России. Победителем стала команда Франции, обыграв в финале Хорватию (4:2).

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.

Фото Reuters


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