ФИФА меняет правила игры – футбол ждут нововведения

Международная федерация футбола (ФИФА) предложила изменить правила видеоповторов, чтобы тренеры могли требовать просмотра спорных эпизодов. Такое предложение озвучил президент ФИФА Джанни Инфантино на 74-м Конгрессе ФИФА 17 мая 2024 года в столице Таиланда, Бангкоке, передает агентство Kazinform.

Если испытания нововведения окажутся успешными, новые правила будут внедрены по всему миру. В последние годы футбольные чиновники все чаще вносят новшества в игру, учитывая изменения в правилах, которые оставались неизменными на протяжении десятилетий.

Весной федерация начала тестировать нововведения на юношеских турнирах, используя новую систему видеоповторов. Главным тренерам команд намерены предоставить возможность дважды за матч связываться с видеосудьей.

- Каждый тренер сможет запросить просмотр видеоповтора дважды за матч. Игроки могут попросить тренера сделать запрос, если решение главного судьи кажется неверным. Если судья изменит свое первоначальное решение по конкретному эпизоду, то тренер команды сохранит за собой право двух просмотров за матч, - пояснил Инфантино.

Весной федерация приступила к тестированию еще одного нововведения, вызвавшего немало споров. В ближайшее время в футболе может измениться правило определения положения «вне игры» или правило офсайда.

По новым правилам положение офсайд будет фиксироваться, если весь корпус нападающего окажется впереди защитника. В настоящее время положение «вне игры» фиксируется, если нападающий опережает защитника хотя бы на один миллиметр. Однако это правило применяется только к частям тела, с помощью которых можно законно забить гол, следовательно, руки исключены.

Экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер, который после ухода из клуба занял пост главы департамента развития футбола ФИФА, уже несколько лет добивается изменения правила офсайда. Пересмотренное определение офсайда принесет значительную пользу атакующим игрокам.

Предложение Венгера звучит достаточно просто: отменить существующее представление «если твой нос в офсайде, то и все твое тело в офсайде».

Он предлагает новую модификацию, согласно которой игрок не оказывается «вне игры», если хотя бы одна часть тела, которая может законно забить гол, находится на линии последнего защитника или за ней, даже если другие части тела находятся за этой линией. Игрок окажется в положении «вне игры» только в том случае, если все его тело находится ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний соперник.

Новые правила офсайда могут быть официально приняты в феврале 2025 года. В этом случае ФИФА может рекомендовать высшим лигам внедрить обновленные правила в сезоне 2025/26, а также во время предстоящего чемпионата мира.