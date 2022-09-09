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    17:00, 09 Сентябрь 2022 | GMT +6

    ФИФА готова поддержать развитие футбола в Казахстане

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    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В европейском офисе ФИФА в Париже (Франция) прошла рабочая встреча между президентами ФИФА Джанни Инфантино и Казахстанской федерацией футбола Адлетом Барменкуловым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФФ.

    В рамках встречи казахстанской делегацией был представлен проект по развитию массового футбола в Казахстане, включающий вопросы популяризации, системы подготовки и соревнований, а также улучшения футбольной инфраструктуры.

    Президент Джанни Инфантино отметил готовность оказать всестороннюю поддержку Казахстанской федерации футбола в реализации представленных проектов, включая помощь в организации образовательного процесса для казахстанских футбольных специалистов с привлечением технической команды ФИФА.

    Кроме того, стороны обсудили развитие ФИФА на территории Казахстана для проведения мероприятий ФИФА в сотрудничестве с КФФ, а также для улучшения взаимодействия между футбольными ассоциациями Центральной Азии. В этих целях глава ФИФА готов приехать в Казахстан для дальнейшего обсуждения данного вопроса.

    «Сегодня состоялась важная для нас встреча с главой ФИФА. В повестку встречи вошли 2 ключевых вопроса: это проекты по развитию массового и детско-юношеского футбола. Наша цель сделать массовый футбол доступным каждому казахстанцу, увеличить количество футболистов-любителей, систематически занимающихся футболом и обеспечить условия для развития футбола в стране. Мы благодарим Джанни Инфантино за поддержку наших инициатив и оценку перспективности предложенных проектов», - сообщил ррезидент КФФ Адлет Барменкулов.



    Фото: kff.kz





    Теги:
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