FIFA будет показывать имена болельщиков на ЧМ-2026

Во время предстоящего турнира болельщикам предложат необычную услугу — за 79 долларов их имена появятся на экранах стадионов, передает агентство Kazinform со ссылкой на inkorr.

Услуга «Суперприветствие» (Super Shoutout) будет доступна во всех 72 играх группового этапа на 16 стадионах в США, Мексике и Канаде. Каждое имя будет отображаться на табло стадиона во время предматчевой разминки.

Сообщения ограничены 30 символами и не могут содержать смайлики. Эта инициатива является частью усилий FIFA по вовлечению болельщиков в турнир.

Однако пользователи соцсетей отреагировали крайне негативно, отметив, что услуга «Суперприветствие» является очередной попыткой FIFA, которая и без того получает огромные доходы от прав на трансляцию, спонсорства и продажи билетов, заработать деньги.

Напомним, чемпионат мира по футболу, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде.

Ранее FIFA представила новую концепцию предматчевых церемоний ЧМ-2026 по футболу.