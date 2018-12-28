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ФГЖС прогарантирует проекты на 50 млрд тенге

28 Декабря 2018 17:11 188
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ФГЖС прогарантирует проекты на 50 млрд тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «Фонд гарантирования жилищного строительства» выдаст гранты на 50 млрд тенге в 2019 году, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В 2019 году, согласно программе «Нұрлы жер» фонд планирует прогарантировать проекты общей стоимостью 50 млрд тенге. В настоящее время ведется работа с застройщиками всех регионов по 40 проектам жилищного строительства», - проинформировал председатель правления АО «ФГЖС» Данияр Жумашов на брифинге в СЦК.

Д.Жумашов отметил, что в этом году фонд разработал новый продукт совместно с «Банком ЦентрКредит».

«Это гарантирование дольщиков на приобретение квартир в строящемся объекте. Суть заключается в финансировании дольщика банком без дополнительного залога при приобретении квартиры в строящемся объекте с гарантией фонда на завершение строительства», - отметил он.

Как отметил глава фонда, в дальнейшем планируется расширить список банков участников. 

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Ключевые слова: Жилье, Другие государственные органы,
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Автор:

Камила Амирова

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