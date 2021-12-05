Фейт Обилор: Продолжить в «Таразе»? Почему бы и нет?

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Назван лучший игрок сезона-2021 ФК «Тараз» по версии журнала «СЭР», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нигерийский легионер «Тараза», выступавший на позиции защитника, Фейт Обилор был признан лучшим игроком команды сезона 2021 года по версии жамбылского журнала «СЭР».

В пресс-службе ФК «Тараз» рассказали о впечатлениях легионера о времени, проведенном в Таразе, и о планах спортсмена на будущее.

Прежде всего, Фейт Обилор выразил благодарность за признание его лучшим игроком команды по версии спортивного издания.

«Спасибо, я очень рад этому факту и выражаю благодарность тем, кто верил в меня. В то же время считаю, что тон в игре нашей команды задавали несколько игроков», - подчеркнул он.

Говоря о времени, проведенном в «Таразе», Фейт Обилор отметил, что это был замечательный год.

«Я очень хорошо провел время в Таразе, мне нравились люди вокруг, и болельщики, которые создавали отличную атмосферу. В клубе в целом всё было хорошо. «Тараз» как клуб улучшил свои показатели, потому что в начале прошедшего сезона мы доказали, что скромному клубу можно достигнуть того, чтобы быть на вершине турнирной таблицы».

Отметим, что отдельные инсайдеры в Интернете писали, что Фейт Обилор уехал из «Тараза» из-за задолженности по зарплате и некой недоговоренности в отношениях с клубом.

«Настоящие причины моего отъезда в том, что я улетел к семье в Нигерию, потому что мой контракт с «Таразом» был заключен всего на один год. Руководство клуба открыто общалось с нами каждый раз, когда, как и в «каждой семье», возникали какие-то недоразумения. Но это мелочи, которые остаются внутри клуба. Никто никого не вводит в заблуждение, у нас есть четкое соглашение, подписанное сторонами».

Отвечая на вопросы, что спортсмен собирается делать, после того как закончился контракт в «Таразе», где продолжать карьеру, какие предложения поступают, спортсмен ответил, что хотел бы немного отдохнуть.

«Но в ближайшее время мы проанализируем все предложения и выберем лучшее. Есть вариант продолжения карьеры в «Таразе». А почему бы и нет? Может быть, я скоро вернусь в Казахстан, если руководство клуба выступит с хорошим предложением для меня.

Отметим, что в истории жамбылской команды было время, когда «Тараз» признавался лучшей футбольной командой Казахстана. Тараз – это кузница футбольных мастеров, востребованных не только в Казахстане.

Жамбылский регион всегда славился футбольными талантами. Здесь делали первые шаги олимпийский чемпион Евгений Яровенко, член сборной СССР Сеильда Байшаков. Из ныне выступающих известны Бауыржан Исламхан, Улан Конысбаев, Еркебулан Сейдахмет, как и многие другие жамбылцы, защищающие цвета других казахстанских клубов. Отдельно стоит отметить Бахтиёра Зайнутдинова, играющего не последнюю роль в ведущем российском клубе ЦСКА.

Сегодня команда «Тараз» - это верхушка пирамиды, основанием которой является детский и юношеский футбол, причем упор делается на поиск талантов в аулах, где зачастую и появляются настоящие самородки. Другое направление - развитие массового спорта, которое должно оказать влияние на поиск футбольных талантов. Только в 2020 году усилиями областной власти построено 14 крытых физкультурно-оздоровительных комплексов и 92 футбольные площадки. В итоге доля занимающихся спортом жамбылцев выросла с 30 до 35%, что значительно выше среднереспубликанского показателя.

В этом году в составе футбольной команды «Тараз» были заявлены 26 игроков, из которых только четверо являются легионерами. Из остальных 22 игроков 19 являются воспитанниками клуба. По словам руководителя клуба Талгата Турлыбайулы, состав команды обновился на 60-70%, пришло много талантливой молодежи, однако костяк команды составляют местные воспитанники.

Проводимая ФК «Тараз» работа уже приносит свои плоды, хотя это только начало большой задачи, поставленной руководством клуба, отметили в пресс-службе ФК «Тараз».

Фейт Фрайдей Обилор (Faith Friday Obilor), уроженец г. Аба (Нигерия) - 30-летний нигерийский футболист, защитник казахстанского клуба «Тараз». В 2017 году стал игроком финского клуба ХИК, в 2020 году подписал контракт с клубом «Шериф», в 2021 году перешёл в казахстанский клуб «Тараз».

Журнал «СЭР. Социально-экономическое ревю» - первый в Жамбылской области информационно-аналитический полноцветный журнал, охватывающий все сферы социально-экономической жизни региона, делая основной упор на экономику и спорт.